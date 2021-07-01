Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şovmen, sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı ziyaret, Çeşme Toplum Sağlığı Merkezi’nin sosyal medya sayfasından duyuruldu.

"ZİYARETLER MOTİVASYON OLUŞTURDU"

Beyazıt Öztürk ile sağlık çalışanlarının çekildiği fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk kurumumuza yapmış olduğu ziyaret ile kurum çalışanlarımızı mutlu etmiştir. Covid-19 hastalık sürecinde yorgun düşen sağlık çalışanlarına, bu küçük ziyaretler büyük motivasyonlar oluşturmaktadır" denildi.

Vestel'den Beyazıt Öztürk'lü yeni reklam filmi Vestel, 2021 yılında başlattığı iletişim stratejisi 'Vestel’le olur, neden olmasın?'ın yeni reklam filmini yayınladı.

Beyazıt Öztürk'ün yeni projeden alacağı ücret dudak uçuklattı Ekranların sevilen sunucusu Beyazıt Öztürk, imza attığı yeni reklam filmi projesiyle 6 milyon TL kazanacak.