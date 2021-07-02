Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 1 Temmuz yeni normalleşme süreci açıklamasında yer alan gece 24:00’a kadar sürecek canlı müzik ve konserlerin serbest olmasının ardından Bodrum’da ilk konser verildi.

"BUGÜN SAHNE ALMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş ise uzun bir aradan sonra yasakların kalktığı ilk günde sahneye koştuğunu söyleyerek “ Pandemi nedeniyle hep evde kaldık, belgesel izledik, beste yaptık. Şimdi yasakların kalkmasıyla birlikte sahne alıyorum ve bugün sahne almaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yalçıntaş gece 24:00 olmadan sahneden ayrıldı. Yerli ve yabancı turistler ise aylar sonra canlı müzik dinlemenin keyfini yaşadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Baro Genel Kurulları” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400’ün altındaki barolar, pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun bir şekilde genel kurullarını yapabilecek.

Orhan Gencebay'dan konser açıklaması TGRT Haber'de yayınlanan ‘Bilmedikleriniz’ programına katılan Orhan Gencebay, sanatçıların "konserler de açılsın" sözlerine karşılık açıklamalarda bulundu