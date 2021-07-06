Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı, ekranların sevilen ismi Müge Anlı için harekete geçti. 12 yıldır reyting rekorları kıran, cinayetleri ortaya çıkaran ve kayıpları bulan Müge Anlı'nın, programına Exxen'de devam edeceği iddia edildi.

SEZON FİNALİ YAPTI

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Son günlerde 'Büyükşen cinayeti'ni konu alan program, büyük ses getirmişti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaya göre; Müge Anlı, yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacak. Bu bağlamda Müge Anlı'nın ATV ekranlarında sezon finali değil de final yaptığı konuşuluyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ALMIŞTI

Exxen son olarak futbolseverleri heyecanlandıran bir adım atmış; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.

Son Yaz'dan Leyla ile Mecnun'a bir transfer daha Ekranların sevilen dizisi Son Yaz'da Selim Savcı karakterini canlandıran Ali Atay'ın ardından diziden bir isim daha Leyla ile Mecnun'da boy gösterecek.