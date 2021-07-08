Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahan Gökbakar, Marmaris’te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara’daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

"ÖZEL MÜLKTÜR" YAZISI ASTI

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris’e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, ’Özel mülktür girilmez’ tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Gökbakar’ın tabelayı astığı anlar koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında yer aldı.

Marmaris Kaymakamlığı, basında yer alan "Gökbakar'ın villa ve iskeleye 'Özel mülktür girilmez' tabelaları astığı" yönündeki haberin ardından konunun araştırılmasını istedi.

VİLLA VE İSKELE İÇİN İNCELEME

Bunun üzerine, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında koyda bulunan, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu ileri sürülen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Recep İvedik tiplemesiyle akıllara kazınan Şahan Gökbakar'dan manidar gönderme Komedyen Şahan Gökbakar, "Düşenin dostu olmuyormuş" deyip çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı. Gökbakar paylaşımına bazı haber bültenlerini de etiketledi.