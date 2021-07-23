Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 yıldır Kemer'de bulunan Beycik Mahallesi’nde Demirsu Sitesi’inde yaşayan Levent Aykul (61), aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından evinde ölü olarak bulundu. Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul’un iki gün önce vefat ettiği tahmin ediliyor.



Levent Aykul’un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İstanbul’dan yıllar önce Beycik’e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul’un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor.



Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18’ler filmlerinde rol almıştı.



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