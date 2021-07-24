Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney sosyal medya hesabından taksi şoförüyle yaşadığı gerginliği paylaştı.

"ARTİSTLİK YAPMA"

Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı, şoförler tarafından reddedilince sinirlendi. Bir taksi durdurup binen Güney, "1.5 saattir taksi bekliyorum kimse almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış” dedi. Bu sırada şoför “Beni tehdit ediyorsun” diye tepki gösterdi. Güney ise sürücüye “Artistlik yapma” cevabını verdi.

Güney, kısa bir süre sonra paylaşımını Instagram hesabından sildi.

Tuba Büyüküstün'den koronavirüs açıklaması Koronavirüse yakalandığı iddia edilen oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberleri doğrulayarak, "Covid olduğum doğru. 4 gündür hastanedeyim. Bugün itibariyle evime döndüm" dedi.

Tiyatrocu Levent Aykul evinde ölü bulundu Son dakika... Tiyatro sanatçısı Levent Aykul Antalya’daki evinde ölü bulundu.