Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe’de kaldığı huzurevinde muhabirlere açıklama yapan, Yeşilçamın eski yönetmeni Kunt Tulgar, sinema anılarından bahsederken Cüneyt Arkın'la alakalı konuşmaya başladığında duygusallaşarak gözyaşı döktü.

MALTEPE'DE BİR HUZUREVİNDE KALIYOR

Yeşilçam Sineması’nda oyunculuk ve yönetmenliğinin yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar şu sıralar Maltepe’de bulunan huzurevinde günlerini geçiriyor. Döneminin önemli isimleriyle birlikte başarılı film projelerine imza atan Tulgar, geçmiş yılları ve sanat hayatındaki unutulmaz anıları ise özlemle hatırlıyor. 6 filmin yönetmenlik koltuğunda oturan 8 filmde ise rol alan sanatçı Kunt Tulgar o günlerini ise huzurevinde tanıştığı arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Öte yandan film çekimleri esnasında unutamadığı anları aktaran Kunt Tulgar, Cüneyt Arkın’a değindiği esnada gözyaşlarına boğuldu.

"ARKIN'IN ÖZ AĞABEYİMDEN FARKI YOK"

Film çekimleri esnasında unutamadığı anlara değinen Kunt Tulgar, “Vatan Sağ Olsun filmini çekiyoruz. Saat gece 00.30 sıralarıydı. Sette çalışan kameraman arkadaşımız aküyü şarja takmayı unutmuştu. Utanarak, geldi durumu anlattı. Durumu anlayışla karşıladık. Sette bunlar yaşanabiliyordu. Akü olmayınca tabi set de uzamış oldu” dedi.

Yeşilçam Sineması’nda en değer verdiği oyuncunun Cüneyt Arkın olduğunu gözyaşları içinde aktaran Tulgar, “O benim öz ağabeyim değildi ama ondan farkı yoktu. Buraya ziyaretime gelmedi. Burada olduğumdan haberi bile yok. Yine de o benim ağabeyimdir. Cüneyt Arkın, Aytekin Akkaya Dünyayı Kurtaran Adam’ filminde bir araya gelmiştik. Filmin stüdyo işlemlerini ben yapmıştım” diye konuştu.

"YENİ OYUNCULAR BASMAKALIP"

Yeni dönem film ve dizilere ilişkin değerlendirmede bulunan Kunt Tulgar, “En büyük problem, her şey dijitale dönüştü. Biz bu değişim esnasında gerekli materyalleri edinemedik. Ayrıca oyunculuk olarak bizim dönem çok daha ilerideydi. Bu dönem oyucuları basmakalıp oynuyorlar. Yerlerine kimi koyarsınız aynı performansı o da gösterir” dedi.

Efsane oyuncu Cüneyt Arkın setlere dönüyor Türk sinemasının duayen oyuncusu Cüneyt Arkın, yeniden kamera karşısına geçiyor.

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