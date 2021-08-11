Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana rolünü canlandıran usta oyuncu, bir süre önce rahatsızlanmıştı. Başarılı oyuncu bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini Oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duyurdu.

"NURLAR İÇİNDE UYU"

Kaynarca, “Sınanıyormuyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu” şeklinde paylaşım gerçekleştirdi.