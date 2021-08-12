Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın boyunca insanları koronavirüs tedbirlerine harfiyen riayet etmeye çağıran dünyaca ünlü aktör Sean Penn, Covid aşılarının da mecburi olması gerektiğini söyledi. Yahoo Entertainment’e konuşan Penn, “Bu, zaruri olması gereken şeylerden biridir. Aynen düşüncesiz sürücüleri önlemek için hız sınırı koymak gibi” dedi.

"GASLİT" SETİNE GERİ DÖNMEDİ

Amerikalı aktör, işletmelerin aşı konusunda liderliği ele alması ve bu konuda çok çekingen davranmaması gerektiğini ifade etti. Aşıları tam olan Penn, daha önce de oyuncular ve set ekibinin tamamı aşılanmadığı sürece, yarım bıraktığı “Gaslit” dizisinin setine dönmeyeceğini duyurmuştu. Penn, ABD’deki ünlü Watergate skandalını anlatan “Gaslit” dizisinde Julia Robets ile oynuyor.