Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses'in manevi kızı ve şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama şarkıcı Emrah Yılmaz'la hayatını birleştirdi. Çoks evdiği Çınlama'yı özel gününde yalnız bırakmayan Tatlıses, düğüne kızı Dilan Çıtak ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile birlikte gitti.

"İKİNCİ BABAM"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, İzmirli şarkıcı Emrah Yazar ile dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katılırken ünlü isimler sahne aldı. Vahdet Vural, Zekeriya Ünlü, Ceyhun Damla, Şahin Özlem, Özgür Alter, Berzan Emrah İgan gibi isimler düğüne davetli olarak katıldı. Gelin çınlama, Tatlıses’e düğünde ’O benim ikinci babam, arkamdaki ikinci bir dağ’ diye hitap etti.

DÜĞÜNE, SEVGİLİSİ KIZI VE DAMADIYLA KATILDI

Sahne alan ünlü isimler Tatlıses’in masasında da şarkılarına devam etti. Neşeli olduğu dikkatler kaçmayan Tatlıses, bazı şarkılara eşlik ederken davulla da tempo tuttu. Tatlıses, evlilik cüzdanını geline verdi.

Tatlıses, genç sevgilisi Gülçin Karakaya, kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter’le birlikte düğünü izledi.

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İbrahim Tatlıses'in kızının dükkanına saldırı! Yaşanan panik anları kamerada Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde yaşanan saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

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