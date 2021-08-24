Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde annesi ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıklayan oyuncu Emine Ün, günlerdir yaşam mücadelesi veren annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kronik rahatsızlıkları bulunan anne Ün, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Emine Ün, "Annem.. Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

4 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Emine Ün, yoğun bakıma kaldırılan annesi için dua istemişti.

Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından biraz da olsa iyiyim bugün…Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok… Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim tek tek cevap yazabilmem konuşabilmem imkansız oluyor, çok teşekkür ederim sağ olun. Allah'ım anneciğime bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah.

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