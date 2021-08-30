Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi. Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Ortaç'a sanatçı dostlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA AŞI OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, Bismillah" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Ayça Erturan koronavirüse yakalandı Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandığını duyurdu.