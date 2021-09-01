Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ta Mete karakterini canlandıran 57 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde evinde beyin kanaması geçirmiş ve ardından hastanede ameliyata alınmıştı. Sevenlerini korkutan Akusta'nın son durumuyla ilgili güzel haberler geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda sevenlerine 'iyiyim' mesajı yollayan Akusta, hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Akusta, videoda şu ifadeleri kullandı: Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın...

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi ​Oyuncu Mesut Akusta, Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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