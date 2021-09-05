Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde, 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy'un vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

“GÜLE GÜLE AKLIM IŞIĞIM”

Derya Şensoy da babası Ferhan Şensoy'la olan fotoğrafını paylaşarak, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..."Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti Usta tiyatrocu ve oyuncu Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy'un uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla mücadele ettiği belirtildi.

Ferhan Şensoy'un kardeşi Ahmet Vildan Şensoy hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Ferhan Şensoy'un kardeşi Ahmet Vildan Şensoy hayatını kaybetti. Ölüm haberini Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy sosyal medya hesabından duyurdu.