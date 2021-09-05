Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin başlangıcından bu yana kadroda olan isimlerin ayrılması, seyirciyi tedirgin etmişti. Ancak daha fazla kayba fırsat vermek istemeyen yapımcılar, iki yeni isimle anlaşmaya vardı. Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş yeni sezonda Arka Sokaklar izleyicilerinin karşısına çıkacak.

17 EYLÜL CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Arka Sokaklar dizisinden Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz ayrıldı. Dizinin 16. sezonunda bu isimler olmayacak. Yayınlanan yeni sezon tanıtımında Arka Sokaklar dizisinin başlama tarihi olarak 17 Eylül Cuma günü duyurusu yapıldı. 594 bölüm yayınlanan dizi yeni sezona iki hafta sonra başlayacak.

595'İNCİ BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA OLACAK

17 Eylül Cuma akşamı 595'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin, yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü. Olay yeri inceleme temasıyla oyuncuların göründüğü tanıtım, dizinin takipçileri arasında beğeni topladı.

İKİ YENİ DAHİL OLDU

Arka Sokaklar'ın 16. yeni sezonunda iki yeni oyuncuyu kadroya dahil oluyor. Genç isimler Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş yeni dönemde dizinin kadrosundaki boşlukları dolduracak.

Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni oyuncu dahil oldu Kanal D’nin 2006 yılından beri ilgiyle izlenen, senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna üç yeni isim daha katılıyor.

Arka Sokaklar’ın ‘Rıza Baba’sı karakolluk oldu Kanal D ekranlarında yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'da Emniyet Amiri ‘Rıza Soylu’yu canlandıran Zafer Ergin karakolluk oldu.

Arka Sokaklar kadrosuna iki yeni isim Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a iki isim daha dahil oldu







