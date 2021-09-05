Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan yeni bölümde Zerrin Pervane isimli yarışmacı damgasını vurdu.

HEYECANDAN DONUP KALDI

Koltuğa oturduğu ilk andan itibaren heyecanına yenik düşen Zerrin Pervane, kendisine yöneltilen soruları algılamakta güçlük çekti.

YARIŞMA BOYUNCA SAÇLARIYLA OYNADI

Yarıştığı süre boyunca sürekli saçlarıyla oynayan yarışmacı, ilk soruyu başarıyla geçti ancak ikinci soruda takıldı. İlk iki sorunun süresinin kısa olduğunu sonradan öğrenen Pervane, 3 saniye kala seyirci joker hakkını kullandı.

“HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU”

Kenan İmirzalıoğlu'nun defalarca süre hatırlatması yaptığı yarışmacı, 3 saniye içinde cevabı veremeyince olanlar oldu. Durumu kabul edemeyen yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'na "Nasıl oluyor ya! Hayır olamaz öyle bir şey" diyerek tepki gösterdi. Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıya "Herkesin gözü önünde oldu" yanıtını verdi. O anlarda ise stüdyo buz kesti ve yarışmacı hiçbir para kazanamadan yarışmadan elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, verdiği yanlış cevabın ardından stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti.. Programda evlilik teklifi aldığı için çok şaşkın olan genç kadın "Evet" cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Omurilik sarımsağı' damgasını vurdu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu için telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı beklemediği bir cevap aldı...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu gülme krizine soktu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya ise gülen adam damga vurdu.



