Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcının babası Dursun Salkım, 20 gün önce korona virüse yakalanıp tedavi altına alınmıştı. Ünlü şarkıcı bugün babasının ölüm haberini aldı.

“BENİM BABAM ESKİ TOPRAK YENECEK”

Babasının 3 doz aşı olduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından babası için dua istemişti. Salkım açıklamasında, "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti. Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti.

“CANIM DEDEMİ KAYBETTİK”

Dursun Salkım'ın koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu. Salkım, "Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin." Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi.

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