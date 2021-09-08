Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol, yıllar önce televizyonculuk yaptığı sırada çekilen fotoğrafları ile yeniden gündem oldu.

ESTETİK İDDİALARI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Erol, kariyerinin henüz başlarında, birçok farklı yapımda yer aldı. Ünlü sunucunun, özellikle ilk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri sevenlerini şaşırtırken, Erol hakkında ortaya atılan estetik iddiaları bir kez daha konuşuldu.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dest-i İzdivaç programını sunarak kariyerinde yükselişe geçen Erol, şöhret basamaklarını ilk tırmandığı yıllarda; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı. Erol'un o dönemki görüntüleri, estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Mağdur edilen kadınlar seslerini Esra Erol'da duyuruyor Yabancı uyruklu sevgilisi sınır dışı edilmesin diye 75 yaşındaki babasını 32 yaşındaki sevgilisi ile nikah masasına oturttu. Tüm gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı.

İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı MasterChef yarışmacısı Duygu, hafta başı ekrana gelen bölümde ilk eşi tarafından dolandırıp kendisiyle boşandıktan 14 gün sonra da en yakın arkadaşıyla evlendiğini anlattı. Duygu'nun Esra Erol'un programına konuk olduğu ortaya çıktı. Eski eşi hakkında açıklamalarda bulunan Duygu'nun anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da programında duyuruldu: 'Genç kızı mağdur ettiği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı' Esra Erol’da programına katılan 16 yaşındaki genç kızı mağdur ettiği iddia edilen 7 kişi ifadesi alınmak üzere bugün gözaltına alındı.



