Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma MasterChef Türkiye, geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluşan 54. bölümündeki bir ayrıntı nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, fırına girmeden önce 35 dilim olarak ekrana getirilen baklavanın, fırından çıktıktan sonra 42 dilim görünmesini gözden kaçırmadı.

Yayınlanan bölümde Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan oluşan jüri üyeleri, yarışmacılardan bir tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen durum, sosyal medyada 'skandal' olarak konuşulmaya başlandı.

FIRINDAN ÇIKTIĞINDA 42 DİLİM VARDI

Baklavasını tamamlayan ve fırına vermeye hazırlanan bir yarışmacının tepsisinde ürünü fırına vermeden önce 35 dilim baklava olduğu görüldü ancak kameralara yansıyan görüntüde aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görüldü.

'KURGU' İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Sosyal medyada gündem olan görüntüler karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. MasterChef izleyicileri, 'Yarışma kurgu mu?' sorusuna cevap aramaya başladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile eleme adayı, dokunulmazlık oyunları sonrası kesinleşti. Bireysel dokunulmazlığı alan Emre potaya Mert'i gönderdi. Böylece Mert MasterChef'te eleme potasına giren üçüncü isim oldu.

Önceki oyun sonrasında Safanur ve Azize eleme potasına girmişti.

MasterChef Murat'tan yeni skandal! Rüşvet teklif etti Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında jandarma ekiplerine hakaret eden ünlü yarışmacı Murat Özdemir, takipçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplere rüşvet teklif edip hakaret edince hakkında işlem yapıldı.

Masterchef Murat'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve papağana işkence videosuyla gündemden düşmeyen Masterchef Murat imaj değiştirdi.