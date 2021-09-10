Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan ancak SMS oylamasında ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Genç oyuncu Survivor’ın yeni sezonu ile ilgili müjde verdi.

“BU SEFER DAHA FARKLI OLACAK”

Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye giden 30 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, ayaküstü sorulara da yanıt verdi. Survivor All Star 2022'ye katılacağını söyleyen Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

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