Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan sürpriz bir şekilde 2018 yılında nikah masasına oturmalarından bir yıl sonra boşandı. Çiftin oğullarının velayeti Aktan'a verildi. İlerleyen süreçte ikilia rasinda iplerin gerilmesiyle velayet savaşı başladı.

DURUŞMA İÇİN GİZLİLİK KARARI

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

DURUŞMA TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN ERTELENDİ

Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı Nimet Öztaş Deniz tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan, kız kardeşi Rahime Aktan ile arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Özcan Deniz’in pedagog mesaisi Özcan Deniz, 2018 yılında evlendiği Feyza Aktan’a 2019’da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini öne süren Deniz, oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.

Eski eşten Özcan Denize şok suçlama Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı çocuğunun annesi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi ile abisi Ercan Deniz hakkında suç duyurusunda bulundu.