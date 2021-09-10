Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Karantinasının son günlerinde sosyal medya platformu İnstagram’dan bir video paylaşarak aşı çağrısından bulundu. Karantina sürecinin çok zor geçtiğini belirten Ortaç, “14 gün zor geçiyor. Bir de 140 gün olduğunu düşünün” ifadeleriyle anlattı.

"AŞIDAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Ortaç, “Kovid olmayacağım diyordum, ben de oldum. Kimse bana aşı olmayacağım demesin. Aşıdan başka çaremiz yok. Aşı olun!'' ifadelerini kullandı.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kırım Tatarı olan Serdar Ortaç'ın nüfusu Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyüne bağlıdır. Annesi Adanalı olan Ortaç, orta öğrenimini Suadiye'de, liseyi Kadıköy'de okudu. Lisede torna tesviye okuyan şarkıcı, torna tezgahı olan babasının dükkanında plastik kalıpçısı olarak çalıştı.

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, evinde tedavisini sürdürüyor.