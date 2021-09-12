Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Exxen platformunda yayınlanan kendi belgeselinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, 9 Ekim 2018 tarihinde şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

"BEN KİMSEYİ TECİZ ETMEDİM"

Arda Turan, "Doğru kelimeleri seçmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hiç bu konu hakkında konuşmadım. Bunlar bizim yaşantımızda utanılacak konulardır. Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu, 'Arda taciz etti'ye geldi. Ben kimseyi taciz etmedim. Kimseyi! Allah şahidimdir. Ancak o işe 'taciz' dediler. 'Kadına şiddet' dediler" dedi.

"KİMSE EŞİME SABAH 5'TE MESAJ ATAMAZ"

"Olayın olduğu gece sabah 5'te e 8 aylık hamile eşime mesaj attılar" diyen ünlü futbolcu, "Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben de bunun üzerine geçmişteki yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Sebebi, Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 5'te mesaj atamaz" ifadelerini kullandı.

"SİLAH OLAYINDA YÜZDE 100 HAKSIZIM"

Arda Turan, şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksız olduğunu dile getirerek, "Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Arda Turan'ın, Emirgan'daki bir mekanda ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti. Sonrasında Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. Turan'ın, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etme görüntüsü ekranlara yansımıştı.

Arda Turan ve Berkay'ın davası yeniden görüldü Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verilen futbolcu Arda Turan’ın hakkındaki kararın bozulmasının ardından yeniden görülen dava tanık Burak Yılmaz’ın dinlenmesi için ertelendi.

Arda Turan-Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı Şarkıcı Berkay Şahin ile futbolcu Arda Turan arasında çıkan kavga mahkemeye kadar gitmiş, mahkeme yargısı ve deliller ile Turan'a ‘cinsel taciz' suçundan beraat verilmişti. Ancak mahkeme bu kararı bozdu ve 7 Nisan'a duruşma günü verdi. Mahkeme futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'e ifadelerinin alınması için tebligat gönderdi.