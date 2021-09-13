Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rolling Stones, Bob Dylan, Peter Frampton gibi dünyaca ünlü isimlerin turnelerini yöneten Mick Bridgen, Santa Rosa'daki evinde hayatını kaybeden köpeği için bir mezar kazdı.

KAZDIĞI MEZARA DÜŞTÜ

Brigden'ın köpeği için kazdığı mezar çöktü ve içine düşerek hayatını kaybetti. 73 yaşındaki ünlü menajerin ölümü sanat camiasını sarstı.

“O BU İŞİN AKIL HOCASIYDI”

Bridgen'in ölüm haberini alan Amerikalı gitarist Joe Satriani, menajerin fotoğrafını paylaşarak "Çılgın ve harika bir 33 yıllı rock'n' roll oldu. Hiç bu kadar sıkı çalışmadım, bu kadar çok çabalamadım, bu kadar çok gülmedim, bu kadar çok ağlamadım, bu kadar çok müzik yapmadım. Dünya çapında bu kadar çok macera yaşamadım. Hepsinde yanımda Mick vardı. O bu işin akıl hocasıydı, dürüst, sert, besleyici, çalışkan, saygılı, inatçı, anlayışlıydı, bunların hepsiydi" ifadelerini kullandı.

Husumet, ölümle bitti! Elazığ'da araalrında husumet olduğu bilinen şahısların kavgası kanlı bitti. Şahıslardan biri vurularak öldü.

O anlar kamerada! Kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü Çorum'da yolda yürürken kafasına inşaat demirleri düşen kadın ölümden döndü. Hastaneye götürülen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

17 yaşındaki genç, 109 metrelik kuleden ölüme atladı Antalya'da bulunan EXPO 2016'nın 109 metre yüksekliğindeki kulesine fotoğraf çekme bahanesi ile çıkan 17 yaşındaki genç, aşağıya atlayarak feci şekilde hayatını kaybetti.