Sezen Aksu'nun asistanı tarafından yönetilen Instagram hesabında, geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım hem sanat dünyasının hem de Sezen Aksu'nun milyonlarca hayranı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Paylaşımda yakın dostu Yıldırım Türker’le olan samimiyeti, dostluklarının günümüze kadar halen kalıcılığını koruduğunu da gösterdi.



Beğeni Yağmuru Getiren O Kare

Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu’nun Instagram hesabı, Canan Çelik tarafından yönetilmekte. Canan Çelik Sezen Aksu'ya ait olan Instagram hesabından, önceki günlerde sanatçının Yıldırım Türker’le fotoğrafını paylaştı. Magazin dünyasının güncel haber seyrinde Sezen Aksu'nun pencere de durup, Yıldırım Türker'in de dışarıdan ona duygu dolu bakmasıyla bulunan fotoğraf altına “Yıldırımlar” notu düşüldü. Canan Çelik, Yıldırım Türkerle Minik Serçe lakaplı sevilen sanatçı Sezen Aksu'nun bir arada bulunduğu muhteşem kareye Yıldırımlar notunu düşerek yanına iki kalpte ilave etti. Yıldırımlar notu, minik serçenin gerçek soyadındaki Yıldırım'dan yola çıkılarak hayranları tarafından düşündürdü. Sezen Aksu'nun asistanı Canan Çelik tarafından yönetilen Instagram sayfasındaki Yıldırım Türkerle minik Serçe'nin beğeni toplayan fotoğrafı aynı zamanda sanat dünyasındaki birçok sayıda Sezen Aksu hayranı tarafından da kalpli yorumlar yapıldı. Sezen Aksu’nun Kış Masalı, Aşktan Öldü ve son olarak Acıtmışım Canını Sevdikçe gibi birçok parçasının sözleri Yıldırım Türker’e aittir. Yıldırım Türker söz yazarlığı ile birlikte şair ve tiyatro alanında da birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Minik Serçe'nin sevilen ve halen dillerde söylenilen şarkılarında imzası bulunan Türker’le olan bu fotoğraf, saniyeler içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu. Minik Serçe ve Yıldırım Türkiye'nin dostluğu çok uzun zamandan beri biliniyor.

Paylaşım Alkış Topladı

Magazinin ses getiren güncel haber kategorisindeki Sezen Aksu’dan Yıldırım Türkerle paylaşım gelmesinin ardından sanat dünyasındaki sevilen birçok isimde, paylaşımı yoğun ilgiyle karşıladı. Kısa sürede Sezen Aksu'nun hayranlarından yoğun ilgi gören paylaşımın ardından Demet Evgar, Gonca Vuslateri, Mabel Matiz, Ezgi Mola, Suzan Kardeş gibi tanınan isimlerde fotoğrafa yorum yaptı. Kalpli emoji ve beğeni toplayan birçok yorum, ikilinin hala dostluklarını devam ettiğinin de bir göstergesi oldu.

Sezen Aksu’nun Gözlerden Uzak Dostluğu

Yıldırım Türker, 24 Ağustos 1957 Ankara doğumludur. Şair ve tiyatro çevirmenliğinin yanında aynı zamanda yazardır. Yıldırım Türker, Sezen Aksu’nun çıkışından bugüne kadar yakın dostudur. Aynı zamanda Sezen Aksu'nun bilinen ve hala yediden yetmişe herkesin severek dinlediği birçok şarkısında da imzası bulunuyor. Kış Masalı, Acıtmışım Canını Sevdikçe, Kayıp Şehir, Sor Beni ve bunun gibi şarkıların söz yazarlığını yapmıştır. İkilinin dostlukları hem kariyer hayatları, hem de özel hayatlarında uzun yıllara dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım, ünlü isimler tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Sezen Aksu'nun milyonlarca hayranının da beğendiği paylaşımla Yıldırım Türker merak konusu oldu. Yıldırım Türker, Sezen Aksu'nun sevilen şarkılarına imza attığı gibi kendi kariyerinde de oldukça donanımlı bir isimdir. Şairlik, yazarlık, tiyatro ve sanatın her dalında ilgisi olan Yıldırım Türker, yaptığı çalışmaları ile kendi alanında birçok başarıya imza attı. Öte yandan kendine has kitlesiyle bulunan Yıldırım Türker, Sezen Aksu’nun özel yaşantısında önem verdiği isimler içerisinde bulunur. Doğru güncel ve dünya çapındaki olaylardan haberdar olmak için haber365’i takipte kalın!

Cesur Ve Güçlü Sanatçı: Sezen Aksu

Sezen Aksu uzun yıllar boyunca tanınan, bilinen ve milyonlarca kitle tarafından sevilen bir sanatçı. Yaptığı müzikleri, ses getiren açıklamaları, kendine has esprileri ve her platforma uyum sağlamasıyla, hala kalplerde yerini korumayı başarmaktadır. Minik Serçe lakabıyla geçmiş dönemlerden günümüze kadar dokunaklı sesi ve şarkılarında olan aşk yakıcı isyanıyla tanımlamak mümkün. Kimselere benzemeyen sesi, büyük aşkları, özverisi, haksızlığa karşı isyanları ile çoğu zaman küçük bir kız çocuğu gibi görünse de çoğu zaman da cesur ve güçlü sanatçı kişiliğini ortaya koymayı başardı. Medyada Minik Serçe unvanıyla anılan Sezen Aksu'nun 1974'te çıkardığı 45'liği ile birlikte günümüze kadar, 40 milyondan fazla albüm satmıştır. 1991 yılında çıkardığı Gülümse albümü, dünya genelinde bilinen ve tüm zamanların en çok satan albümleri içerisindedir. Devamında ise;



• 1978 yılında Serçe

• 1982 yılında Firuze

• 1984 yılında Sen ağlama

• 1986 yılında Git

• 1989 yılında Sezen Aksu söylüyor

• 1991 yılında Gülümse

• 1993 yılında Deli Kızın Türküsü

• Ve 1996 yılında düş bahçeleri olmak üzere, onlarca albümünü sevenleri ile buluşturdu.

Sezen Aksu son olarak 2017 yılında Biraz Pop Biraz Sezen ve 2018 yılındaki Demo albümleriyle, hiç duyulmayan şarkılarını da binlerce hayranıyla buluşturarak müzik hayatına sosyal medya platformundaki paylaşımları ile devam etmektedir. YouTube kanalı aynı zamanda Instagram üzerinden Demo olarak yayınladığı şarkılarıyla, hala sevilerek dinleniyor.