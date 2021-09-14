Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

“BABAMIZ VEYSEL MEDET AVCI’YI KAYBETTİK”

Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

“ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE LÖSEV’E BAĞIŞ YAPIN”

Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek isteyen yakınlarına da "Kovid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini Lösev'e bağış yapılmasını rica ederiz" çağrısında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJI GELDİ

Koray Avcı'nın paylaşımını gören Soner Sarıkabadayı, Özlem Yıldız, Berkay, Yasemin Sakallıoğlu, Onur Buldu, Cüneyt Özdemir, Şahan Gökbakar, Buray ve Murat Boz gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaptı.

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