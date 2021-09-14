Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef Türkiye'de eleme adayı olan yarışmacılar Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur'nun mücadelesi nefes kesti. Yarışmacılar bir yandan yemeği yapmak için uğraşırken bir yandan ise o anın heyecanını yaşıyor. Tunahan ise yukarıdan yorumlarda bulundu.

“ÇIK DIŞARI”

Safanur'u yemeği tattığı kaşığı atması konusunda uyaran Tunahan'ı duyan Mehmet Şef, bu duruma çok sinirlenerek "Yemeğe karışan kim? " diye sordu. Tunahan'ın kendisi olduğunu belirtmesi üzerine Mehmet Şef, "Çık dışarı" diyerek yarışmayı stüdyodan kovdu.

PEK ÇOK YARIŞMACIYI STÜDYODAN KOVDU

Programdaki şefler arasından en sert mizaca sahip olmasıyla tanınan Mehmet Şef, önceki sezonlarda da pek çok yarışmacıyı stüdyodan kovmasıyla gündeme gelmişti.

MasterChef'te 'baklava skandalı' iddiası ortalığı karıştırdı Ekranların sevilen programı MasterChef, 'baklava skandalı' iddiası ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda izleyicilerin dikkatini çeken ayrıntı, 'acaba yapım kurgu mu' sorularına neden oldu.

MasterChef Murat'tan yeni skandal! Rüşvet teklif etti Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında jandarma ekiplerine hakaret eden ünlü yarışmacı Murat Özdemir, takipçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplere rüşvet teklif edip hakaret edince hakkında işlem yapıldı.

Masterchef Murat'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve papağana işkence videosuyla gündemden düşmeyen Masterchef Murat imaj değiştirdi.