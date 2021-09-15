Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir mutlu bir beraberlikleri olduğu bilinen milli basketbolcu Cedi Osman ve ekranların sevilen yüzü ünlü oyuncu Ebru Şahin dünya evine giriyor.



"EVET DEDİM"

Cedi Osman, 1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımaya karar verip, Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklif etti. Şahin'in "Evet dedim" paylaşımı ile duyurduğu teklife dair fotoğraflar, çiftin hayranlarından yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

Cedi Osman'dan beklenmedik karar! Tüm hesaplarını kapattı FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'a mağlup olup elenmesinin ardından milli basketbolcular, sosyal medya üzerinden büyük eleştirilere maruz kaldı. Ülkemizi NBA'de temsil eden yıldız basketbolcular Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'a, sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Elemelere eksik kadroyla gelen Yunanistan’a karşı 81-63 kaybedilen maç moralleri bozdu. Cedi Osman, gelen eleştiri ve tepkilerin üzerine sosyal medya hesabını askıya aldı.

İstanbullu Gelin'in güzel oyuncusu Ebru Şahin, Yasak Elma'ya transfer oldu Reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisinde Osman Boran ile evlilik yolundan dönen Burcu karakterini canlandıran Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine transfer oldu.