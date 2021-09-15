Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, yeniden futbol kulübü satın almaya hazırlanıyor. Fortuna Sittard'daki hisselerini sattıktan sonra İngiltere'den bir takım almak istediğini belirten Ilıcalı, harekete geçti.

İngiltere Lig 1'de şampiyon olarak Championship'e yükselen Hull City'yi satın almak istediğini açıklayan Ilıcalı, "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek" dedi.

Haber Global'e açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDA YER ALMIŞTI

Ilcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri, hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı.

Hull City, İngiltere'de 1904 yılında kuruldu. Kehribar-siyah renklere sahip olan kulüp, maçlarını 25 bin 450 kişilik KCOM Stadyumu'nda oynuyor.

Kulüp tarihi en başlarılı dönemini 2014 yılında FA Cup finaline yükselerek elde etmiştir. Finalde Arsenal, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

'Müge Anlı için Acun Ilıcalı devreye girdi' iddiası 12 yıldır ekranlarda program yapan ve reyting rekorları kıran ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edildi.

Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Ünlü isimler, koronavirüse karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek aşı çağrısında bulundu.