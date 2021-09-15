Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 7 bin 500 TL değerindeki soruda elenen yarışmacının yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti.

TOKYO CEVABINI VERDİ

"Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?" sorusunun yönelttiği yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra "Tokyo" cevabını verdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU TESELLİ ETTİ

Ancak sorunun doğru cevabının "Yeni Delhi" olduğunu gören yarışmacı büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından teselli edilen yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, verdiği yanlış cevabın ardından stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti.. Programda evlilik teklifi aldığı için çok şaşkın olan genç kadın "Evet" cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Omurilik sarımsağı' damgasını vurdu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu için telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı beklemediği bir cevap aldı...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu gülme krizine soktu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya ise gülen adam damga vurdu.