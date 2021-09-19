Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk pop dünyasının en beğenilen starları arasında yer alan ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, küçük kızıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Megastar çok beğenilen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

“TÜTÜYÜ BÖYLE GİYDİRİVERİRLER İŞTE”

Kızı ile oyun oynayan Tarkan, Liya için tütü giydi. O anları yayınlayan 48 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Esprili paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tarkan'ın fotoğrafına; Kenan Doğulu, Ceylan Ertem ve Burcu Kara gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Tarkan'dan yangın bölgelerine yarım milyonluk yardım Türkiye, günlerdir farklı illerde meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. Ses sanatçısı Onur Akay, 'Herkese örnek olsun' diyerek, Megastar Tarkan'ın yaptığı gizli yardımları açıkladı.

Tarkan milyonluk anlaşmayı reddetti Pandemi sürecini Almanya’da ailesi ile birlikte geçiren Tarkan’a Özbekistan’da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için teklif götürüldü.

Tarkan ve Gülşen, Yıldız Tilbe'ye pas vermedi Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak ünlü şarkıcı, Tarkan'dan beklemediği bir cevap aldı. Tilbe daha sonra Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısıyla akıma davet etti. Gülşen, Tilbe'ye henüz cevap vermedi.