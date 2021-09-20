Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı şarkıcı Buray, Kapadokya Ürgüp'teki 49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivali’nde sahne aldı. Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girince şarkıcının sazı çalındı.

12 BİN LİRALIK SAZI ÇALINDI

Seyircilerin sahneye çıktığı esnada Buray'ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazı çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğurlu geldiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.

6 ÇİFT AYAKABI ALDI

Konserin ardından İstanbul'a dönen şarkıcı, 6 çift kırmızı ayakkabı aldı.

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