Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 39. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bölüm sonunda ise piyanonun başına geçen Hikmet, fenalaşarak yere yığıldı.

“BABANIZIN YARDIMA İHTİYACI VAR”

Masumlar Apartmanı son bölümde karşı apartmandan Han'ın evini gözetleyen ve dinleyen Rüya, Hikmet'in fenalaşarak yere yığıldı gördü. Safiye ve Gülben ise babalarının durumundan haber dar olmadı. Koşarak eve giden Rüya kapıyı çalıp "Babanızın yardıma ihtiyacı var. Adam ölüyor gitsenize" dedi. Gülben, Safiye ve Neriman ise babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTU

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet rolünü oynayan usta oyuncu Metin Coşkun'un diziye veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Rüya'nın eve girdiğini öğrenen Safiye, mikroplardan kurtulmak için çalışmalara başladı. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.

'Masumlar Apartmanı' yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de TRT 1’in geçen sezona damgasını vuran dizisi “Masumlar Apartmanı”, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı hastanelik oldu TRT1’in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nda Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu sevenlerini korkuttu.

Masumlar Apartmanı’na Sezen Aksu damga vuracak TRT1'de yayınlanan fenomen dizi 'Masumlar Apartmanı'nın 2 Şubat Salı akşamı yayınlanacak bölümünde izleyiciyi bir sürpriz bekliyor.