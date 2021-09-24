Türkiye Gazetesi

Balat’ta eşiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki Enes Kaya, Sinema ve kültür alanında çalışmalar yapmak için aynı semtte semtte Sinemasal Kültür Sanat Derneği'ni kurdu. Gençlerin sinemaya olan ilgisini arttırmak için çalışmalar gerçekleştiren Kaya, sanat evinin yakınında bulunan bir arsayı 5 yıllığına kiraladı. Ancak sinemacının kiraladığı arsa yüzünden başı derde girdi.

BACAĞINDAN VURDULAR

Temmuz ayında Enes Kaya'nın yanına gelen bir kişi iddiaya göre arsayı boşaltması için tehditler savurdu. Olayın üzerine karakola giden Kaya, kendisini tehdit eden kişiden şikayetçi oldu. 30 Temmuz'da kendisini tehdit eden gruptaki bir kişi, Balat Yıldırım Caddesi'ndeki dernek binası yakınında Enes Kaya'ya tabancayla saldırdı. Sıkılan 4 kurşundan biri Kaya'nın dizine isabet etti. Sinemacıya sokak ortasında saldıran kişi, teslim oldu ve tutuklandı.

DÜKKANINA SALDIRDILAR

Saldırının ardından da Enes Kaya ve eşi için zor günler devam etmeye başladı. Tehditler aralıksız sürerken, önceki gün maske takan motosikletli iki kişi Enes Kaya'nın eşine ait sanat atölyesinin camlarını taşlayarak kırdı. Saldırıda işyerindeki heykeller de paramparça edildi.

TEHDİT ETTİLER

Peş peşe yaşadığı olaylardan sonra yaşadıklarını anlatan Enes Kaya, sokak ortasında kurşunlanmasıyla ilgili şunları söyledi: "Ben burada sanat yönetmenliği yapıyorum. Dizi ve reklam işlerinde çalışıyorum. Sinemasal bizim için gönüllü bir proje. Buradan geçerken sürekli kendilerini sergilediler. Temmuz ayında da biz burada alanın temizliğini yapmaya başladık. Orada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bir faaliyete başladığımızda bana telefon açtılar. Murat Özer adlı şahıs telefonla beni arayarak oradan çekip gitmemi, çalışmalarımı bırakmamı istediler. Daha sonra Recep Çetin isimli şahıs alana geldi. Alanda tehditleri bana karşı sergilemeye devam eti. Sonrasında araya bayram girdi."

“BENİ SAKAT BIRAKMAYA ÇALIŞTILAR”

Bayram'dan sonra ben yine konu ile alakalı resmi çalışmalar yürütürken, belediyeden aşağıya yürüyerek geldim. Bu sokağın başında yaklaşık 500 metre Recep Çetin isimli şahıs beni gizlice takip etmiş. Arkamdan eğilerek beni sakat bırakmaya yönelik doktorlardan öğrendiğim kadarıyla sakat bırakmaya teşebbüs ederek ilk önce dizime bir el ateş etti. Silah sesinin verdiği o korkuyla heyecanla koşmaya başladım. Bu seferde vücuduma öldürmeye teşebbüs ederek 3 el ateş etti. Allaha şükür bu mermiler patlamadı. Eğer o atılan mermiler bana isabet etmeseydi bu alanda çocuklar vardı. O çocuklardan birine gelip farklı bir ailenin de hayatını zinadan çevirebilirlerdi"

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Hayatlarının kaos olduğunu kaydeden Kaya, "Hem maddi bir zararımız var hem de hayatımız kaos olmuş durumda. Burada can güvenliğimiz yok. 2009 yılından bu yana huzurla yaşadığımız Balat'ı şu anda bu şahıslar yüzünden maalesef huzursuzuz" şeklinde konuştu.

ENES KAYA KİMDİR?

Enes Kaya 3 Eylül 1987’de doğdu. Sinemasal'ın kurucusu Türkiyeli sosyal girişimcidir. Kaya, son yılların en inovatif ve interaktif festival konseptini tasarlayarak, Türkiye'nin ulaşılması en zor dağ köylerine gerçek sinema deneyimini taşımasıyla tanındı.

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