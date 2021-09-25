Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor-Beşiktaş maçının oynandığı dakikalarda bir mekanda sahne alan ünlü popçu Serdar Ortaç, şarkısını yarım bırakıp, Beşiktaş için argo kelimeler kullanarak hakarette bulunmuştu. Olay sonrası Beşiktaş Klübü ve taraftarından çok fazla tepki görüp davalık olan Ortaç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getirip, özürlerini iletti.

Ortaç, bir düğünde sahne almak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

"ADANA'YI MUTLU EDEYİM DERKEN BEŞİKTAŞ'I KIZDIRDIM"

Düğün programına katılmak için Kahramanmaraş’a gelen Serdar Ortaç, burada bir pastanede yemek yedikten sonra hayranlarıyla buluştu. Mekanda hazırlanan Maraş dondurmasını kesen Ortaç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beşiktaş hakkında söylediği sözler nedeniyle özür dilediğini ifade eden Serdar Ortaç, “Çok özür diliyorum hepsinden. Maalesef içki içtim ilaçlarla içki karışınca kafa gitti öyle. Adana’yı mutlu edeyim diye Beşiktaş’ı kızdırdım. Hiç girmem gerekirdi. Allah razı olsun” dedi.

Serdar Ortaç, gittiği restoranda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ŞARKISINI YARIM BIRAKIP BEŞİKTAŞ'A HAKARET ETTİ

Serdar Ortaç, geçtiğimiz Salı akşamı Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahne aldığı bir mekanda şarkısını yarıda bırakmış, Adana Demirspor’un son dakikada attığı golünü yorumlamıştı. Yorum esnasında argo kelimeler kullanan ortaç, yaptığı hakaretle şoke etmişti.

Serdar Ortaç’a ünlü oyuncu Zafer Algöz’den tepki! Serdar Ortaç, Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından Beşiktaş’a yönelik sözleri taraftarlardan tepki çekmişti. Bir tepkide ünlü oyuncu Zafer Algöz’den geldi. Algöz sosyal medya hesabından, “"Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" paylaşımında bulundu.