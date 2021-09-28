Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye’nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı ve mavi takım yeni bölümde takım dokunulmazlığı için kıyasıya mücadele edecekler.

İKİ TAKIM BİRBİRİNE GİRİYOR

Karadeniz mutfağından yemeklerin yapılacağı yeni bölümde gerilim de artıyor. Rakip takımlarda yarışan Sergen ve Şükrü, tatlı yüzünden birbirine giriyor. Mavi takımdan Sergen, kırmızı takımın tatlısını "Onlarınki muhacir sütlacı gibi olmuş" diyerek eleştiriyor. Eleştiri karşısında sessiz kalamayan kırmızı takımdan Şükrü ise "Kendini öv de karşındakini kötüleme" diyerek tepki gösteriyor.

SERGEN’İN ÜZERİNE YÜRÜYOR

Çıkan gerilimin ardından sinirlerine hakim olamayan Şükrü, "Sen her türlü şımarıklığı yapabilirsin de burada o hareketi ben sana daha yaptırmam haberin olsun" diyerek Sergen'in üzerine yürüyor. Sergen'in "Yalakalık yapacaksın diye beni orada ezdiremezsin" diyerek yerinden kalkmasıyla ortalık bir anda karışıyor. Araya giren takım yarışmacıları birbirinin üzerine yürüyen Sergen ve Şükrü'yü ayırıyor.

MasterChef’te Azize’nin büyük hatası! Danilo Şef küplere bindi MasterChef Türkiye son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takım yarışmacılarından Azize, yaptığı hatayla geceye damga vurdu. Danilo Şef'in hatayı fark etmesinin ardından Mehmet Yalçınkaya "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.

Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu Ekranların sevilen yemek programı Masterchef'in son bölümünde izleyiciler, eleme adaylarının mücadelesine tanık oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan Safanur'a yukarıdan direktif veren Tunahan'a çok sinirlenerek stüdyodan kovdu.

MasterChef'te 'baklava skandalı' iddiası ortalığı karıştırdı Ekranların sevilen programı MasterChef, 'baklava skandalı' iddiası ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda izleyicilerin dikkatini çeken ayrıntı, 'acaba yapım kurgu mu' sorularına neden oldu.