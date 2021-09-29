Türkiye Gazetesi

Başrolünde oynadığı Kış Güneşi dizisinin yurt dışına açılmasının ardından, projeden herhangi bir pay alamadığını açıklayan Şükrü Özyıldız, o dönemki yapım şirketi Endemol Medya Şirketi'ne dava açmıştı. Davada bilirkişi raporı belli oldu. Buna göre Özyıldız; 65 bin liralık tazminat davasının yanı sıra 13 bin TL'lik icra inkar tazminatını da kazanarak haklı çıktı.

3 YIL ÖNCE OLAYI YARGIYA TAŞIDI

Şükrü Özyıldız, 3 yıl önce Endemol Medya Şirketine dava açmıştı. Mahkeme, yapım şirketinin 65 bin lira alacak ile 13 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplamda 78 bin lirayı Özyıldız’a ödemesine karar vermişti. Davayı kazanan Özyıldız, yeniden mahkemeye başvurarak şirketin kendisine yurt dışı gelirlerinin yüzde 4 ve KDV’sinin kendisine ödenmediğini öne sürdü. Özyıldız’ın alacaklı olup olmadığının tespit edilmesi için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

ÖZYILDIZ'IN ALACAKLI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Yapılan incelemenin ardından dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, “Davalı Endemol Medya, ödeme yaptığına dair dosyada herhangi bir belgeye ulaşılmamıştır. Davalı şirketin dava konusu dizinin yurt dışı satış geliri olarak 2019 ve 2020 yıllarında gelir kaydı bulunmaktadır. Bu kaydın geliri toplamda 3 milyon 584 bin 592 lira 29 kuruştur. Tarafların imzaladığı sözleşmede oyuncu Şükrü Özyıldız’ın yüzde 4 pay alması gerekmektedir. Oyunculuk bedelinden 31 Ocak 2017 tarihinde kesilen serbest meslek makbuz bedelinin düşürülmesinden sonra Şükrü Özyıldız’a ödenmesi gereken miktar 60 bin 808 lira 69 kuruş olabilir” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, taraf avukatlarının bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

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