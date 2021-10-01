Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay konser vermek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 21 kişilik orkestrasıyla giden Bülent Ersoy’un orkestrasının PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Testlerinin sahte çıkmasının ardından 21 kişilik müzisyen ekibi, yaklaşık 1 ay kadar otelde polis gözetimine alınmış ve tutuklama kararı çıkarılmıştı.

“KARAR DOĞRU DEĞİL”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Onurlu, raporu veren hastane yetkilisi ve raporu imzalayan doktorun serbest olduğunu ancak raporun verildiği müzisyenlerin tutuklanmasının mantıklı olmadığını dile getirerek, "Kıbrıs'a konser vermek için giden 21 müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen KKTC vatandaşları ve otel yöneticileri serbest. Sahte belgeleri düzenleyen KKTC vatandaşı hastane yetkilisi, doktor ve hemşire serbest. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 21 müzisyen, 1 aydır gözetim altında tutulduktan sonra bugün verilen kararla tutuklu. Suçun övülecek bir yanı olamaz ama KKTC'deki adalet anlayışı ve ayrımcılık hepimizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Ekibinin tutuklanmasıyla çok üzüldüğünü dile getiren Ersoy, Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Adalet herkes içindir. Adalet herkesten üstündür. Adalet karşısında herkes eşittir. Peki o zaman Kıbrıs'a benimle konser vermeye giden 21 müzisyen dostlarımın ellerine tutuşturulan sahte PCR raporu tanzim talebinde bulunup alan adı geçen otelin sayın genel müdürü Süleyman Bey'in ye bu raporları tanzim eden hatır, gönül ve kazanç için sahtekarlık yapan sayın doktor, hemşire ve hastanenin onayladığı resmi belgeleri tanzim ve tevdi eden kişilerin hiç mi suçları yoktu da mı ada içerisinde ellerini kollarını sallayarak ortalarda yüzsüzce dolaşıyorlar ve serbestler. Ama benim ekmek parası için hayat savaşı veren sevgili arkadaşlarım, çocuklarım bugün elleri kelepçeli bir şekilde hapse atıldılar."

“GÜCÜM YETTİĞİNCE ARKADAŞLARIMIN HEP YANINDA OLACAĞIM”

Sosyal medya hesabından ekibine destek çıkan Diva, "Ailelerine maddeten yardım ettim. Bir saz arkadaşımın ise hamile eşini yatırttığım çok ünlü bir hastanede doğumunu yaptırttım. Hatta ve hatta kendilerine de teveccüh buyurup yeni doğan evlatlarının ismini Bülent koymuşlar. Ben bütün bunları yaparken yardımlarımı şova dönüştürmeden sağ elin verdiğini sol el görmemeli, bilmemeli terbiyesi içerisinde hakaret ettim. Bu hayatım boyunca da böyle oldu zira ben yaptıklarımı şova dönüştürmem, dönüştürmedim de. Ben naçizane şovlarımı sadece ve sadece sahnelerimde icra ettim ve ederim. Yani kısacası elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da.

“TÜM SERVETİMİ ORTAYA KOYACAĞIM”

Ekip arkadaşları için servetini vermeye hazır olduğunu belirten Ersoy, “Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim.” açıklamasında bulundu.

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