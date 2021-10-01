Türkiye Gazetesi

Ünlü popçu İrem Derici, geçtiğimiz akşam Harbiye’de ekibiyle beraber konser verdi. 150 kişilik ekibiyle sahne alan İrem Derici, 24 şarkıdan oluşan repertuvar hazırladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dobralığıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin konsere çıkmadan önce küfür ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... k... ortalığın?" diye seslenişi olay oldu. Ünlü şarkıcının bu görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Derici'yi samimi bulurken bir kızım da "Artık kaliteli şarkıcılar yok" diyerek sitem etti.

“BUNU YAPMAZSAM RAHAT UYUYAMAM”

İrem Derici, önceki gece organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un üstlendiği "Harbiye Yıldızlı Geceler" konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı. Görsel şovlar ve sahnesi için büyük para harcadığını, sahneden kazandığını yine işine yatırdığını anlatan Derici şöyle konuştu: "450 bin lira harcadım. Ben hiçbir zaman yatlar, katlar, kolunda pırlantalar, altımda son model arabalar bir tip olmadım. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum. Pandemiden sonra çıktığım tüm sahne ve konser paralarımı, üzerine cebimden de koyup buraya yatırdım. Bunu yapmazsam rahat uyuyamam, bu benim işime saygımdır."

İrem Derici’ye sosyal mesafesiz piknik cezası Caddebostan Sahili’nde arkadaşlarıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan ünlü şarkıcı İrem Derici’ye Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden para cezası verildiğini duyurdu.

İrem Derici hayranlarından Selena Gomez’e taklit suçlaması Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, İrem Derici’nin hayranları tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

İrem Derici eksi 4 derecede sevenlerini coşturdu Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları’nda düzenlenen kar festivalinde sahne alan İrem Derici, sıfırın altında 4 derecede festival alanını dolduran hayranlarını şarkılarıyla coşturdu.