Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz katıldı. Kendini tanıttığı bölümde çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade eden Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını dile getirdi.

SEYİRCİYE SORMA HAKKINI KULLANDI

"Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem" dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla cevaplayan Dilbaz, ikinci soruda seyirciye sorma hakkını kullandı.

ŞAŞIRTAN CEVAP

Üçüncü soruda "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusuna acele cevap veren yarışmacı yanlış yanıtladı. Yarışmacı gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçti. Doğru yanıtın "Gemi" olduğunu öğrenen yarışmacı, büyük şaşkınlık yaşadı.

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