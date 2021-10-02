Türkiye Gazetesi

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov Ailesinin üyesi George Romanov, Rusya’da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi. Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg’daki tarihi Aziz İsak Katedrali’nde dünyaevine girdi.



100 yıl sonra ilk defa düzenlenen bir törenle Romanov ailesi üyesi dünya evine girdi

Rusya’da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çeken nikâh törenine, çok sayıda davetli katıldı. Tarihte Bol-şeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya’da ikamet ediyor.

Rusya İmparatorluğu’nun son çarı 2’nci Nikolay, eşi ve beş çocuğuyla 1918’de Bolşe-vikler tarafından öldürülmüştü. George Romanov, Nikolay’ın kuzeni Büyük Dük Kiril’in torunu Büyük Düşes Mariya Vladimirovna Romanova’nın oğlu olarak Madrid’de doğmuştu.

Hanedan ailesinin mutlu günü Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın 5’inci kuşak torunu Nilüfer Osmanoğlu (26), önceki gün sade bir törenle finans uzmanı Melih Baştuğ (27) ile hayatını birleştirdi.

Hanedanın hakları verilsin “Siz babanızdan, dedenizden kalan mirasa talip olmuyor musunuz? Kaldı ki, Osmanlı hanedanı üyeleri, avukatlarının ‘Milletlerarası mahkemeye götürelim’ teklifini ‘Bize yakışmaz diye reddediyor”