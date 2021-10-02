Bir süredir Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan annesi Şengül Önal'ın kaybıyla yıkılan Ayşe Hatun Önal’ın acı günü. Ünlü şarkıcının annesi Şengül Önal beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Şengül Önal’ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ne getirildi.
Ünlü ismin annesinin cenazesi, öğle namazının ardından Cevdetiye Beldesi Merkez camiinde kılınan cenaze namazından sonra belde mezarlığında toprağa verildi. Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal da memleketi Osmaniye'ye gelerek cenaze törenine katıldı.
Öte yandan Ayşe Hatun Önal’ın 4 yıl önce yaşamını kaybeden babası Remzi Önal’ın da annesi Şengül Önal gibi beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
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