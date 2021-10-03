Türkiye Gazetesi

Büyük umutlarla ekranlarda yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı sadece 2 bölüm yayında kalabildi. Programın bitmesinin ardından Mustafa Keser sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bütün aksaklıkların Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklandığını söylemişti.

“BÜTÜN TÜRKİYE ŞOK OLACAK”

Ataköy'de sahne aldığı bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile yaşadığı olaylar hakkında konuştu. Yaptığı açıklamada Keser, "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay oluşturacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy ile sunduğu programın sona ermesiyle ilgili Instagram'dan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur. Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."

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