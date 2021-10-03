Türkiye Gazetesi

Meksika’da 19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, lüks aracıyla seyir halindeyken ağaca çarparak takla attı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay yerine gelen ekipler, yakıt deposu patlayıp alevler içinde kalan aracı söndürmekte zorlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Paramparça olan aracın içinde kalan Salazar hayatını kaybetti. Otomobilin içinde bulunan diğer 3 kişi de feci şekilde can verdi. Yetkililer, diğer 3 kişinin kaçak göçmen olduğunu söyledi.

2 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

Gabriel Salazar, 2019 yılında TikTok'a katıldı. Sık sık dans videoları paylaşan fenomenin 2 milyondan fazla takipçisi vardı.

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