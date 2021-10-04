Türkiye Gazetesi

76 yaşındaki şarkıcı Selçuk Ural, son açıklamaları ile Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri hedef almış, "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" ifadelerini kullanmıştı. Hem sosyal medyada hem de sanat camiasında çok tartışılan ifadelere bir tepki de oğlu Hakan Ural'dan geldi.

"TALİHSİZ, ÜZÜCÜ VE GEREKSİZ"

Selçuk Ural, "Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere "Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama" diyerek tepki gösteren Hakan Ural, "Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?" dedi.

MÜZİK TERCİHLERİNE SAYGI DUYULMALI

Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek, "Şarkıları çok kıymetli" ifadesini kullandı.

Hakan Ural, "Halkın büyük çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor. Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak" diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

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