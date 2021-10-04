Türkiye Gazetesi

Konser için KKTC’ye giden Bülent Ersoy ve 21 kişiden oluşan orkestrası, koronavirüs ile ilgili düzenlenen belgelerinin sahte çıkmasıyla gözaltına alınmıştı. Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan müzisyen ekibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“UTANMADAN BİR DE SERVETİMİ HARCAYACAĞIM DİYOR”

Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere takıldı. Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.

“BUNUN AHI ÇIKICAK”

Ekibin bir diğer üyesi ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ekibinin tutuklanmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Bülent Ersoy, "Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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Ekibi tutuklanan Bülent Ersoy isyan etti: "Hukuki savaş için servetimi vereceğim" Konser için KKTC’ ye giden Bülent Ersoy’un 21 kişiden oluşan orkestrası, koronavirüs ile ilgili belgelerin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmışlardı. Sahte PCR testi yapmaktan müzisyen ekibi tutuklanarak cezaevine götürüldü. Yaşanan olayların ardından Diva, sosyal medya hesabından isyan etti.

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