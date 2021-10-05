Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomenleri sosyal medyadan paylaştıkları reklamlarla paraya para demiyor.

İşte ünlü isimlerin paylaşım başına aldığı rakamlar

DANLA BİLİÇ

Çektiği makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic gönderi ve story başına 180 bin TL kazanıyor.

GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ise gönderi ve story başına 80 bin TL kazanıyor.

DUYGU ÖZASLAN

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü kozmetik markasının Paris'te düzenlediği defilede yürüyen Duygu Özaslan ise gönderi ve story başına 100 bin TL kazanıyor.

ASLIHAN DOĞAN TURAN

Gönderi ve story başına 40 bin TL kazanıyor.

YASEMİN ÖZİLHAN

Gönder başına 40 bin TL post başına 60 bin TL kazanıyor.

Beyaz Saraydan sosyal medya şirketleri hakkında açıklama geldi Facebook, Whatsapp, Instagram'da yaşanan çöküş sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu, işte detaylar...

Sosyal medya fenomenlerinin yeni gelir kaynağı: Hakaret Avukat Enes Saran, bazı fenomenlerin toplumun belirli kesimlerini tahrik edecek paylaşımlar yaparak kendilerine hakaret edilmesini sağladığını ve bu hakaretlerden bir gelir elde etme amacında olduğunu ifade etti.

İrem Derici’nin konser öncesi küfür etti! Sosyal medyada gündem oldu Geçtiğimiz günlerde Harbiye’de ekibiyle beraber konser veren İrem Derici, sahneye çıkmadan önce ekine ettiği küfür sosyal medyada gündem oldu. Derici’nin küfür ettiği video kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olurken takipçileri de ikiye bölündü.