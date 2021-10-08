Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Reklam Kurulu, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine şarkıcı İrem Derici'nin kişisel Instagram sayfasından yaptığı "Kozalak Macunu" paylaşımını incelemeye aldı. Kurul, Derici'nin macun hakkında söylediği "bağışıklığı güçlendiriyor, öksürüğe iyi geliyor" gibi sözlerini aldatıcı buldu. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre takviye edici gıdalar için bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Kurul, Derici’ye örtülü reklam hükümlerine uymadığı gerekçesiyle 114 bin 326 lira ceza kesti.



Reklam Kurulu, Instagram'da yanıltırı reklama geçit vermiyor

Manken ve sunucu Özge Ulusoy da aynı firmaya ait “Propolis Macunu” ürünü reklamı yaptığı gerekçesiyle 114 bin 326 lira ceza yedi. Öte yandan, firmanın aynı ürünlerine ilişkin televizyonda ve internet sitelerinde yer alan reklamlarına da müeyyide uygulandı.

Dolandırıcıların yeni tuzağı Instagram Sosyal medya dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Instagram'dan 'Telif hakkını ihlal ettiniz' yazılı bir mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşların linke tıklamasıyla hesaplarını ele geçiriyor.

Instagram'da kullanıcılar beğenilerini gizleyebilecek En çok kullanılan uygulamalardan olan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram ve Facebook beğeni gizleme özelliğini devreye aldı.