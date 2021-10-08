Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ilk eşi Adalet Sara'nın, kendi çocuklarıyla ilgilenmediği ve düğünlerine bile gitmediği gerekçesiyle ateş püskürdüğü İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'dan olma oğlu İdo'yu en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Pandemi nedeniyle sade bir nişan yapan çift, görkemli bir düğünle evlendi.

Tatlıses ve Şefkatli ailelerinden düğün pozu geldi.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Uzun süredir Yasemin Şefkatliyle mutlu bir birlikteliği olan İdo Tatlıses, pandemi döneminde aile arasında sade bir törenle nişanlandıktan sonra, yasakların kalkmasıyla dillere destan bir düğün yaptı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta nikah şahitliğini ise Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir üstlendi. Ünlülerin akın ettiği düğüne, taciz iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'de geldi.

Yasemin Şefkatli'nin gelinliği zerafetiyle görenlerden tam not aldı.

YASEMİN ŞEFKATLİ'NİN GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Gelin Yasemin Şefkatli'nin Özgür Masur imzalı gelinliği görenlerden tam not aldı. Bunun yanı sıra İefkatli, gelin karşılama ve düğünde olmak üzere toplamda 4 tane gelinlik giydi.

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