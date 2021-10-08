Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır beraber olan ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde 3 farklı gelinlik giyen güzel model, sosyal medyada gündem oldu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DÜĞÜNDEYDİ

Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna, düğünde birlikte poz verdi.

GELİNLİK TERCİHİYLE ELEŞTİRİLDİ

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Şefkatli'nin gelinliği oldu. Düğünden karelerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan Şefkatli'nin Özgür Mansur imzalı gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Şefkatli'nin güzelliğine övgü yağdıran kullanıcılar, gelinliği de bir o kadar beğenmedi.

İşte Yasemin Şefkatli için yapılan yorumlar;

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